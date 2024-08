Unsere geliebte Sonneninsel Mallorca zeigt sich heute von einer eher wolkigen Seite. Aber keine Sorge, die Temperaturen bleiben angenehm mild. In Palma, dem pulsierenden Herzen der Insel, erwarten uns trotz der Bewölkung angenehme sommerliche Temperaturen. Die Intensität des Windes lässt uns dabei eine leichte Brise spüren. Obwohl es bewölkt sein wird, können wir immer noch auf 57% Helligkeit zählen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt lediglich 15%.

Die Temperaturen: Zwischen mild und warm

In Palma starten wir mit einer morgendlichen Temperatur von etwa 24.25ºC in den Tag. Im Laufe des Tages erreichen die Temperaturen ihren Höhepunkt von etwa 27.04ºC und bewegen sich damit in einem durchaus angenehmen Bereich. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 26.72ºC, bevor sie in der Nacht bei 24.41ºC liegen. Das sind verhältnismäßig milde Temperaturen für einen typischen Augusttag in Palma - ideal für einen Stadtbummel oder einen Besuch am Strand.

Das thermische Gefühl: Permanentes Sommerfeeling

Unsere Körper können das Wetter oft anders interpretieren als reine Zahlen suggerieren. Für den heutigen Tag erwarten wir bei Tageslicht ein ähnliches thermisches Gefühl wie die tatsächlichen Temperaturen. Morgens können wir uns auf gefühlte 24.38ºC freuen, während das Thermometer am Tag auf 27.85ºC und am Nachmittag auf 27.74ºC steigt. In der Nacht wird das thermische Gefühl auf ca. 24.76ºC sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frischer Wind trifft auf mediterranes Klima

Wir erwarten heute einen atmosphärischen Druck von 1014 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 56%. Damit liegen wir im für Mallorca üblichen Bereich. Der Wind wird mit rund 5m/s aus Richtung 216º wehen. Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 6.34m/s erreichen, was zu einer angenehm erfrischenden Brise führen wird. Trotz der Wolkendecke bleibt das Wetter also durchweg angenehm und sorgt für ein perfektes Urlaubsklima.