Prognosen für den heutigen Tag in Santa Ponsa weisen auf ein überwiegend bewölktes Wetter hin. Aber keine Sorge, die Mindesttemperatur liegt bei 24,63ºC und wird im Laufe des Tages steigen bis sie die maximale Wert von 26,96ºC erreicht. Somit bietet der tag ideale Bedingungen, um die vielseitigen Unternehmungsmöglichkeiten der Region auszukosten.

Temperaturen von Morgendämmerung bis zur Spätnacht

Die Temperaturen schwanken am heutigen Tag je nach Tageszeit. Erwarten Sie morgens eine Temperatur um 24,93ºC. Über den Tag klettert das Thermometer auf 26,76ºC hoch und am Nachmittag hält die Temperatur sich bei 26,54ºC. Aber auch in der Nacht bleiben die Temperaturen mild mit 24,94ºC. Sie können also durchaus angenehme Stunden auf der Terrasse verbringen, vergessen Sie aber nicht den ein oder anderen Pullover, es kann dennoch etwas frisch werden.

Gefühlte Temperaturen: Wie heiß wird es wirklich?

Die gefühlte Temperatur kann oftmals von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Am Morgen spüren wir die Temperatur etwa bei 25,12ºC, während sie am Tag auf 27,72ºC steigt. Der Nachmittag präsentiert sich mit einer gefühlten Temperatur von angenehmen 26,54ºC und in der Nacht sinken die Werte leicht auf 25,32ºC. Trotz der etwas milderen Temperaturen, empfehlen wir leichte Sommerbekleidung und genügend Sonnenschutz!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Was uns sonst noch erwartet

Santa Ponsa erwartet uns heute mit einem atmosphärischen Druck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 59%. Ein leichter Wind weht mit 6,03m/s in Richtung 100º und in Böen erreicht er 7,47m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 67% beständig und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Packen Sie also unbesorgt Ihr Strandtuch ein und genießen Sie einen entspannten Tag unter dem überwiegend bewölkten Himmel von Santa Ponsa.