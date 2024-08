Der heutige Tag, der 19. August 2024, in Cala Rajada begrüßt uns mit überwiegend bewölktem Himmel und Temperaturen, die den Tag über zwischen angenehmen 24.53ºC und 25.57ºC schwanken werden. Ein perfekter Tag, um die wunderschöne Landschaft auf Mallorca zu genießen. Trotz der Wolken erwarten wir nur eine geringe Regenwahrscheinlichkeit von 3%.

Temperaturenverlauf im Detail

Die Frühaufsteher in Cala Rajada können sich auf eine morgendliche Temperatur von 24.71ºC freuen. Im Laufe des Tages erwarten wir eine minimale Temperatur von 24.54ºC und ein Nachmittagshoch von 25.41ºC. Sobald die Sonne untergeht, bleibt es mit 24.95ºC eher lau.

Das thermische Gefühl

Ein wichtiges Element unseres täglichen Wetters ist das thermische Gefühl, das uns hilft zu verstehen, wie sich die Temperatur tatsächlich anfühlt. Heute erwarten wir ein thermisches Gefühl von 24.8ºC am Morgen, was während des Tages auf 24.83ºC ansteigt. Am Nachmittag wird es mit 25.73ºC am wärmsten. In der Nacht sinkt es leicht ab auf 25.33ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu den weiteren Faktoren, die unser Wetter beeinflussen, gehören der Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit. Heute haben wir einen Atmosphärendruck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 68%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.88m/s aus der Richtung 78º und Böen können bis zu 7.9m/s erreichen.

Insgesamt erwartet uns also ein eher bewölkter, aber dennoch angenehm warmer Tag in Cala Rajada. Eine perfekte Gelegenheit, die Insel weiter zu erkunden. Nutzen Sie diesen Tag und genießen Sie alles, was Mallorca zu bieten hat.