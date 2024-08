Ein umwerfender sonniger Tag zeichnet sich am Horizont für Palma, Mallorca, ab. Auf dem charmanten Eiland im westlichen Mittelmeer erwartet uns am 20. August ein Tag mit klarem Himmel. Mit angenehmen Temperaturen und einem erfrischenden Wind verspricht der Tag, ein perfekter Tag für alle Urlauber, Einheimische und Besucher zu werden, die diese mediterrane Perle genießen möchten.

Einschätzung der Temperaturen

Die Temperaturen für diesen voraussichtlich wunderschönen Tag bewegen sich in einem angenehmen Bereich. Die minimale Temperatur von 22,72ºC in den Morgenstunden erhöht sich auf einen maximalen Wert von 28,07ºC während des Tages, bevor sie am Nachmittag etwas auf 26,89ºC absinkt und abends auf 24,77ºC abkühlt. Ein perfekter Tag, um in das türkisblaue Mittelmeer einzutauchen oder die historischen Seiten Palmas zu erkunden.

Gefühlte Temperaturen

Doch wir alle wissen, dass es nicht nur auf die tatsächlichen Temperaturen ankommt, sondern auch auf das, was wir gefühlt wahrnehmen. Am Morgen wird das thermische Gefühl mit 23,24ºC ein wenig über der tatsächlichen Temperatur liegen, tagsüber bei 29,07ºC, am Nachmittag bei 28,01ºC und in der Nacht wird es sich bei 25,18ºC noch herrlich warm anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, und Wind

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der unser Wohlbefinden beeinflusst, sind Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Mit einem atmosphärischen Druck von 1015 hPa bewegen wir uns innerhalb normaler Werte. Eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 58% erwartet uns, perfekt für einen Spaziergang entlang der malerischen Straßen und Plätze Palmas. Hinzu kommt ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4,51m/s aus Richtung 219º und Böen von 3,03m/s.

Und sollten Sie überlegen, ob Sie Ihren Schirm einpacken müssen - die Wahrscheinlichkeit von Regen beträgt für diesen Tag 0%! Beste Voraussetzungen also, um einen unvergesslichen Tag unter dem klaren Himmel von Palma zu verbringen. Genießen Sie das wunderbare Wetter!