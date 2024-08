Wunderbare Neuigkeiten für alle Sonnenanbeter und Himmelbeobachter: Der 20. August 2024 begrüßt Sóller mit strahlendem Himmel und attraktiven Temperaturen. Das Spiel des Lichts auf der mediterranen Insel wird erneut jeden Fotografen begeistern. Die Prognosen versprechen klaren Himmel, ideale Temperaturen und perfekte Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten.

Temperaturspektrum des Tages

Warm, aber nicht übermäßig heiß, das ist das Versprechen des Tages. Mit einer minimalen Temperatur von angenehmen 21.27°C wird der Morgen sich frisch halten. Im Laufe des Tages erwarten uns maximal 29.29°C, perfekt für einen Ausflug oder einfach nur, um die Sonne zu genießen. Mit 29.03°C am Tag, 27.83°C am Nachmittag und einer Abkühlung auf 23.88°C am Abend lässt die Wetterlage niemanden im Stich.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Es geht nicht nur darum, wie heiß es faktisch ist, sondern viel mehr darum, wie das Wetter von uns empfunden wird. Unsere Haut nimmt Temperaturen anders wahr und genau darauf bezieht sich das "thermische Gefühl". Morgens erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 21.83°C, tagsüber 29.82°C, nachmittags 29°C und nachts geschmeidige 24.33°C. Somit bietet der Tag einem angenehme, spürbare Wärme und einen sternenklaren Abendhimmel zum Genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Schlussendlich, aber ebenso wichtig, betrachten wir den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und Windrichtung. Der Druck beträgt 1015 hPa und trägt zu dem allgemeinen Komfortniveau bei. Die Luftfeuchtigkeit von 51% verhindert, dass die Wärme zu stickig wirkt und sorgt für ein angenehmes Klima. Der Wind wird mit 3.14 m/s wehen, in Richtung 267º, mit erfrischenden Böen von 2.34 m/s und unterstützt somit das wunderbare Wetter, das uns am 20. August in Sóller erwartet.

Vor uns liegt also ein strahlender Tag mit genau den richtigen Bedingungen - sei es für Strandvergnügen, Ausflüge, Outdoor-Sport oder einfach nur, um sich zurückzulehnen und das prächtige Wetter zu genießen. Sóller präsentiert sich von seiner schönsten Seite und lädt jeden ein, unter seinem klaren Himmel verzaubert zu werden.