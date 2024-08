Sonnenanbeter aufgepasst: Der glasklare Himmel und Quarzsandstrände von Cala Millor erwarten uns auf der idyllischen Insel Mallorca. Ein wahrhaft tropisches Paradies, ohnehin schon bekannt für seine wunderschönen Strände und die gastfreundliche Stimmung, wird nun durch das perfekte Wetter noch ergänzt. Bei den heute erwarteten Wetterbedingungen werden die Tage bestimmt von der strahlenden Sonne und dem klaren Himmel, die Nächte von der lauen Luft der Balearischen Inseln.

Die Quecksilbersäule in Cala Millor: Temperaturen im Fokus

Abseits der heißen Sommerhitze, die wir auf dem Festland gewohnt sind, bietet das mediterrane Klima der Insel optimale Bedingungen. Mit einem angenehmen Wärmegrad, der von maximal 27,5ºC am Tag bis zu 22,33ºC in der Nacht reicht, stellt Cala Millor eine willkommene Abwechslung zu den hitzigen Temperaturen des Festlandes dar. Bereits beim Morgengrauen können wir uns auf 22,33ºC freuen, während die Temperaturen im Tagesverlauf auf bis zu 26,85ºC und am Nachmittag auf 26,98ºC steigen, um schließlich in der Nacht auf 25,25ºC abzukühlen.

Was das Thermometer nicht verrät: gefühlte Temperaturen

Die angezeigten Temperaturen auf dem Thermometer sind jedoch nur die halbe Geschichte, da sie oft nicht das tatsächliche thermische Empfinden widerspiegeln. So liegt die gefühlte Temperatur in Cala Millor am Morgen bei 22,81ºC, erhöht sich dann tagsüber auf 27,96ºC und erreicht nachmittags 28,13ºC. In der Nacht fühlt es sich schließlich mit 25,66ºC merklich kühler an.

Wetter‐Hintergrundinformationen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Wetters ist der atmosphärische Druck, der in Cala Millor bei 1014 hPa liegt, gekoppelt mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 61%. Dabei weht ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.73m/s aus Richtung 243º und gelegentlichen Böen von bis zu 5.11m/s. Nicht zu vergessen ist die hauchdünne Wolkendecke von 0%, die dem strahlend blauen Himmel den Platz überlässt. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% kann man ebenfalls rechnen.

Die Aussicht auf einen unbeschwerten Tag unter der mallorquinischen Sonne kann kaum überboten werden. Cala Millor präsentiert sich also den Strandfreunden und Sonnenanbetern in aller Pracht. Packen Sie also Ihre Sonnencreme, Ihren Hut und natürlich Ihr Strahlen ein, und genießen Sie einen Tag im Paradies!