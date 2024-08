Glücklich sind die, die den heutigen Tag in Santanyí, Mallorca, für einen Strandausflug erleben dürfen. Gestärkt durch die warme Sonne und einen klaren Himmel wird der 20. August 2024 durch seine optimale Wetterbedingung unvergeßlich werden.

Temperaturbedingungen

Die Temperaturen werden angenehm und komfortabel sein, genau richtig für den perfekten Sommertag. Mit einer Mindesttemperatur von 23.05ºC am Morgen und einer Höchsttemperatur von 28.32ºC am Tag ist mit einem durchgehend warmem und sonnigen Tag zu rechnen. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 27.26ºC und kühlt gegen Nacht auf 25.13ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Der Thermometerstand ist eine Sache, das gefühlte Wetter jedoch eine andere. Glücklicherweise herrscht heute eine angenehme Übereinstimmung beider. Die gefühlten Temperaturen erleben Sie schon am Morgen bei 23.58ºC. Der Höhepunkt des Tages wird bei satten 28.57ºC erwartet. Die Temperaturen halten sich stabil bei 28.26ºC am Nachmittag und kühlen langsam auf 25.47ºC zur Nacht hin ab.

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt bei 1014 hPa, ein normaler Wert, der für allgemeines Wohlbefinden sorgt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 58%, somit herrschen optimale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien. Eine leichte Brise versüßt das Urlaubserlebnis weiterhin; der Wind bläst mit einer angemessenen Geschwindigkeit von 5.38m/s in Richtung 216º, unterstützt von Böen mit einer Geschwindigkeit von 4.03m/s. Somit ist der Wind stark genug, um Abkühlung zu bieten, jedoch nicht unangenehm stark.

Genießen Sie diesen perfekten Sommertag in Santanyí und lassen Sie sich von der warmen Sonne, dem klaren Himmel und der frischen Meeresbrise verwöhnen. Der Sommer 2024 auf Mallorca erweist sich, wie erwartet, als Paradies für sonnenhungrige Urlauber.