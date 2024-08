Santa Ponsa auf Mallorca bietet am 20. August 2024 einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen für alle, die die späten Sommermonate genießen. Mit einem minimalen nächtlichen Temperaturabfall und maximalen Temperaturen, die nicht zu intensiv sind, erwartet Sie ein perfektes Wetter für verschiedene Tätigkeiten, egal ob Sie am Strand entspannen oder das Nachtleben genießen möchten.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturen werden sich im Laufe des Tages in einem gemäßigten Bereich bewegen. Die erwartete Mindesttemperatur liegt bei 23.86ºC am Morgen, während die maximale Temperatur bei 27.3ºC liegt. Am Tag erwarten wir 26.79ºC und am Nachmittag 26.89ºC. Für die Nacht wird eine Temperatur von 25.22ºC prognostiziert.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen können je nach Tageszeit und Wetterbedingungen variieren. Am Morgen werden Sie 24.36ºC fühlen, während es am Tag auf 28.08ºC ansteigt. Die gefühlte Temperatur bleibt am Nachmittag konstant bei 28.08ºC. In der Nacht wird die Temperatur auf 25.65ºC fallen, was für eine angenehme nächtliche Erholung sorgt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei 1015 hPa liegen, sehr typisch für die Sommermonate auf Mallorca. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 64%, was ein gemäßigtes Klima auf der Insel garantiert. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.74m/s in Richtung 211º mit Böenspitzen von 3.13m/s, genug um eine leichte Brise zu erzeugen, aber nicht stark genug, um die Pläne zu ruinieren. Die Wolkendecke bleibt bei 0% und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, was bedeutet, dass es einen klaren Himmel ohne Regenrisiko gibt.