Zum Anfang der letzten vollen Augustwoche genießt Cala Rajada auf der idyllischen Insel Mallorca einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen. Der heutige 20. August präsentiert sich als perfekter Sommertag, an dem die Temperaturen minimal bei 23.11ºC und maximal bei 26.99ºC liegen. Doch wie wird sich das Wetter im Verlauf des Tages entwickeln und wie werden sich diese Temperaturen für die Einheimischen und Urlauber anfühlen? Erfahren Sie hierzu mehr in unserer detaillierten Prognose.

Über den Tag verteilte Temperaturen

Machen Sie sich bereit für einen Tag, der mit erfrischenden 23.11ºC in den Morgenstunden beginnt. Mit dem Sonnenaufgang steigen die Temperaturen langsam an, sodass wir zum Höhepunkt des Tages mit 26.58ºC rechnen können. Auch der Nachmittag bleibt stabil warm mit 26.71ºC, um sich dann am Abend auf angenehme 25.96ºC abzukühlen. Eine echte Einladung, den Tag im Freien zu verbringen und die Schönheit Cala Rajadas zu genießen.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Die gefühlten Temperaturen können oftmals von den real gemessenen Temperaturen abweichen, gerade in Küstenregionen wie Cala Rajada. Wir erwarten, dass sich das Thermometer morgens auf rund 23.62ºC einpendelt. Tagsüber wird das Gefühl bei etwa 26.58ºC liegen, während es am Nachmittag auf fast 28ºC (27.98ºC) ansteigt. Genießen Sie also den Nachmittag am Meer, die Nacht kühlt dann auf eine angenehme gefühlte Temperatur von 25.96ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die heutigen Wetterbedingungen werden durch einen Atmosphärendruck von 1014 hPa gekennzeichnet sein. Die Luftfeuchtigkeit misst mäßige 63%. Was den Wind angeht, so können wir einen Durchschnitt von 4.38m/s aus Richtung 241º erwarten, mit Böen die bis auf 5.95m/s auffrischen können. Trotz der klaren Bedingungen ist heute kein Regen zu erwarten - so bleibt es bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% und einer Wolkendecke von 0%. Ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten oder um einfach am Strand zu entspannen und die Auszeit zu genießen.

Wenn Sie also einen Urlaub in Cala Rajada geplant haben oder dort leben, können Sie sich auf einen typisch mediterranen Sommertag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen freuen. Genießen Sie das Wetter und haben Sie einen wundervollen Tag!