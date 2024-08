Palma begrüßt den 22. August 2024 mit strahlendem Sonnenschein und nur wenigen Wolken am Himmel. Die Insel-Metropole bietet ein ideales Wetter für Einheimische und Urlauber, die den sommerlichen Hochgenuss in vollen Zügen auskosten möchten. Die minimalen Temperaturen werden bei milden 22.47ºC erwartet, während die Quecksilbersäule im Laufe des Tages bis knapp unter die 30er-Marke auf 29.59ºC klettern wird.

Temperaturverlauf des Tages

Der Morgen in Palma wird mit erfrischenden 22.47ºC beginnen, die ideale Bedingungen für einen frühen Spaziergang am Strand bieten. Im Laufe des Tages schraubt sich das Thermometer dann auf sommerliche 29.34ºC hoch. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht ab auf 28.31ºC, bevor sie bei Einbruch der Dunkelheit auf angenehme 25.36ºC zurückgeht - perfekt für gemütliche Abendessen unter freiem Sternenhimmel.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen durchaus beeindruckend sind, sind es doch die gefühlten Temperaturen, die das wahre Klima des Urlaubsparadieses widerspiegeln. Morgens liegt das Thermometergefühl bei 22.94ºC, klettert tagsüber auf sommerliche 29.98ºC hoch und bleibt auch am Nachmittag mit 29.11ºC fast konstant. Nachts können Sie sich auf mild erfrischende 25.86ºC freuen - eine wunderbare Gelegenheit, um in einer der zahlreichen Strandbars den Abend ausklingen zu lassen.

Atmosphärische Bedingungen

Ein weiterer wichtiger Faktor für das Wettergeschehen sind atmosphärische Parameter, darunter Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen. Der atmosphärische Druck für den 22. August beträgt 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird voraussichtlich bei moderaten 49% liegen. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 3.58m/s aus Richtung 186º. Zudem sind Böen von bis zu 3.04m/s zu erwarten. Trotz ein paar Wolken, die nur 13% der Wolkendecke ausmachen, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit an diesem Tag bei glücklichen 0%.

Alles in allem steht uns also ein wunderbarer sonniger Tag in Palma bevor. Genießen Sie das herrliche Wetter, das uns Mallorca zu bieten hat!