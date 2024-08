Eine leichte Wolkendecke verschönert den traditionellen blauen Himmel Mallorcas, während wir in Sóller eine heiße Augustsonne begrüßen, die trotz der Wolken mit Werten über 30 Grad beeindruckt. Mit Bedingungen, die einen angenehmen Tag versprechen und Temperaturen, die am großartigsten in der heißen Mittagssonne sind, freuen wir uns auf einen klassischen Sommer in der wunderschönen Stadt Sóller.

Temperaturentwicklung durch den Tag Der Tag beginnt in Sóller mit einer erfrischenden Morgentemperatur von 21.69ºC. Wie wir es im August kennen und lieben, steigt diese dann auf bis zu 30.39ºC in den wärmsten Stunden des Tages. Am Nachmittag werden wir eine leichte Abkühlung auf 29.24ºC erfahren, bevor wir uns auf eine friedliche sommerliche Nacht bei einer angenehmen Temperatur von 24.71ºC freuen dürfen. Das Gefühl der tatsächlichen Temperaturen Betrachten wir das alles bestimmende thermische Gefühl: Morgens fühlen sich die 21.69ºC etwas wärmer an, mit einem thermischen Gefühl von 22.06ºC. Während des Tages, wenn die Hitze ihren Höhepunkt erreicht, wird das Gefühl einer leichten Brise die gefühlte Temperatur auf etwa 30.41ºC senken, obwohl das Thermometer etwas mehr anzeigt. Nachmittags sinkt dieses Thermalgefühl geringfügig auf 29.37ºC ab und in der Nacht fühlt sich die 24.71ºC-Temperatur wie angenehme 25.12ºC durch die gesamte Nachtruhe an. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und der Wind runden das Klima ab Aus technischer Sicht beträgt der Atmosphärendruck 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 42%. Der Hauch einer sanften Brise aus Richtung 307º mit Geschwindigkeiten von 2.21m/s und Böen von bis zu 2.85m/s sorgt für eine willkommene Abkühlung an diesem warmen Sommertag. Mit einer Wolkendecke von nur 21% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% können wir sicher sein, einen weiteren herrlichen, sonnigen Tag in Sóller zu genießen.