Ein charmanter Tag erwartet die Einwohner und Urlauber in Alcúdia. An diesem 22. August 2024 gesellen sich ein paar Wolken zum strahlend blauen Himmel von Mallorca, beeinträchtigen jedoch nicht die angenehme sommerliche Atmosphäre auf der Insel.

Temperaturschwankungen

Für den heutigen Tag ist eine minimale Temperatur von 23.6ºC und eine maximale Temperatur von 30.13ºC vorhergesagt. Früh am Morgen können wir mit frischen 23.6ºC rechnen, während die Temperatur bis zur Mittagszeit auf 29.47ºC aufsteigt. Am Nachmittag erwarten wir einen leichten Rückgang auf 28.68ºC, bevor sie in der Nacht auf 26.52ºC abkühlt.

Das thermische Gefühl für den heutigen Tag

Trotz der angegebenen Temperaturen kann das thermische Gefühl leicht abweichen. Am Morgen fühlt es sich wie 24.03ºC an, tagsüber werden Sie sich bei 29.77ºC wohl fühlen. Am Nachmittag erreicht das thermische Gefühl seinen Höhepunkt bei 30.23ºC, fällt aber in der Nacht auf angenehme 26.52ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Trotz der angenehmen Temperaturen sollten wir auch die anderen meteorologischen Bedingungen nicht außer Acht lassen. Der Atmosphärendruck beträgt heute 1014 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit 46%. Die Besucher von Alcúdia können sich auf eine sanfte Brise freuen, denn der Wind wird mit 3.18m/s aus der Position 216º wehen, und Windböen werden bis auf 4.47m/s aufsteigen. Die altehrwürdige Mauerstadt Alcúdia wird durch eine Wolkendecke von 11% charmant gezeichnet, wobei die Wahrscheinlichkeit für Regen jedoch bei 0% liegt.

Ob Sie nun einen entspannenden Tag am Strand planen oder die antiken römischen Ruinen von Pollentia erkunden möchten, das Wetter in Alcúdia scheint ideale Bedingungen zu bieten. Genießen Sie den Tag!