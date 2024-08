Die bunte Küstenstadt Cala Millor auf der idyllischen Insel Mallorca bietet für den heutigen 22. August 2024 ein eindrucksvolles Wetterbild. Mit nur wenigen Wolken am Himmel zeigt sich der Sommertag von seiner besten Seite und verspricht ideale Bedingungen für Strandaufenthalte und Freizeitaktivitäten im Freien. Ein sternenklarer Himmel mit einer Wolkendecke von lediglich 13 Prozent ermöglicht endlose Sonnenstunden und eine Regenwahrscheinlichkeit von Null bietet kaum Anlass für Urlauber, ihren Sonnenschirm aufzuspannen.

Ein Blick auf die Temperaturen

Die Temperaturen in Cala Millor werden heute auf einem angenehmen Niveau bleiben, ideal für Strandspaziergänge und Badefreuden. Die minimale Temperatur von 23.27ºC wird am Morgen erwartet, steigt dann tagsüber auf angenehme 27.19ºC, um am Nachmittag leicht auf 26.61ºC abzukühlen. Sobald die Sonne untergeht, erwartet uns eine nächtliche Frische von 25.29ºC - perfekt für ein Abendessen unter dem Sternenhimmel.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Das tatsächliche Temperaturgefühl liegt heute höher als die gemessenen Grade. Morgens dürfen wir uns auf 23.66ºC gefühlte Wärme freuen, die sich im Tagesverlauf auf bis zu 28.17ºC erhöht. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Temperaturniveau wieder auf angenehme 26.61ºC ab, bevor die Nacht mit einem Wert von 25.75ºC Einzug hält.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen in Cala Millor werden durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1015 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 58 Prozent begleitet. Dies verspricht einen angenehmen Tag ohne feuchtes oder stickiges Gefühl. Versüßt wird der Tag durch eine sanfte Brise, der Wind bewegt sich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4.92m/s in Richtung 153º, während Böen bis zu 4.54m/s erreichen können. Ein perfekter Tag, um die Segel zu setzen oder einfach die frische Luft zu genießen.