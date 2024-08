Am Donnerstag, den 22. August 2024, erwartet die Bewohner und Besucher von Santanyí ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen, sommerlichen Temperaturen. Der Himmel über dem malerischen Fischerdorf auf Mallorca bleibt größtenteils wolkenlos, mit geringen 9% Wolkendecke und keinerlei Niederschlägen. Bleiben Sie dran für detailliertere Informationen zu Temperaturen, gefühlter Temperatur und dem Wind- und Feuchtigkeitsniveau.

Die Temperaturen

Die Lufttemperaturen für den gesamten Tag schwanken zwischen einer Mindesttemperatur von 23,72°C morgens und einer Maximaltemperatur von 28,6 °C zur Tagesmitte. Nachmittags sinkt die Temperatur leicht auf 27,38°C und in der Nacht erwarten uns angenehme 25,5°C. Für alle, die den Tag am Strand verbringen oder durch die malerischen Gassen schlendern möchten, sieht es nach idealen Bedingungen aus.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die ja oft mehr über unseren Komfort aussagen als die tatsächlichen Werte, liegen morgens bei rund 24,18 °C. Tagsüber steigen sie auf 29,14 °C an, bevor sie nachmittags wieder auf 28,75°C zurückgehen. In der Nacht fühlt es sich bei etwa 25,96 °C immer noch sommerlich warm an. Ein ideales Wetter also, um die mediterrane Gelassenheit von Santanyí in vollen Zügen zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bei einem Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57% können wir ein angenehm trockenes Klima erwarten. Ein leichter Wind weht mit Geschwindigkeiten von 4,63 m/s und Böen von 4,03 m/s aus Richtung 165°, was ein wenig Kühlung in der warmen Mittagssonne verspricht. Alles in allem ein herrlicher Tag, um die Freuden der Sommersaison auf Mallorca auszukosten.