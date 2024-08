In Santa Ponsa, der malerischen Bucht Mallorcas, präsentiert sich das Wetter am 22. August 2024 vielfältig und angenehm warm. Bei einer geringen Bewölkung verspricht der Tag sonnenreich zu werden. Die Temperatur schwankt zwischen milden 23,88ºC am Morgen und warmen 28,06ºC am Mittag, und das alles bei einer verhältnismäßig geringen Regenwahrscheinlichkeit von 0%.

Die Temperaturen im Detail Morgens starten wir in Santa Ponsa mit einer Mindesttemperatur von 23,88°C, um uns auf einen angenehmen Tag einzustimmen. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 27,82°C und am Nachmittag können wir mit Temperaturen von 27,46°C rechnen. Sobald es dunkel wird, erwarten wir eine Nachttemperatur von 25,83 °C. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Doch wie wir alle wissen, ist die gemessene Temperatur nur die halbe Wahrheit. Viel wichtiger für das eigene Empfinden ist die gefühlte Temperatur. Diese errechnet sich aus verschiedenen Faktoren wie Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Am Morgen liegt diese bei 24.41ºC und steigt im Verlauf des Tages auf 28.98ºC. Am Nachmittag ist mit 28.77ºC zu rechnen und in der Nacht wird das Gefühl einer Temperatur von 26.35ºC erlebt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Natürlich zählen zu einer genauen Wettervorhersage noch weitere Faktoren. Der Atmosphärendruck wird sich auf 1015 hPa einpendeln und die Luftfeuchtigkeit liegt bei rund 58 %. Der Wind bewegt sich mit 4.32 m/s in Richtung 159º und bringt in Böen Geschwindigkeiten von bis zu 3.92 m/s mit sich. Ideal also, um mit dem Surfbrett auf dem hellblauen Wasser der Bucht zu gleiten. Betrachten wir auch die Wolkendecke, die zum größten Teil freien Himmel verspricht. Nur etwa 12% der Himmelsfläche werden von Wolken bedeckt sein. Insgesamt lassen das milde Klima, geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit und der Wind Santa Ponsa zu einem idealen Ort für alle Arten von Aktivitäten werden, ob am Strand, im Restaurant oder beim Erkunden der Umgebung. Geht also hinaus und genießt den Tag!