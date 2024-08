Heute, am 22. August 2024, erwartet uns in der malerischen Stadt Cala Rajada auf der Sonneninsel Mallorca ein angenehmes Wetter. Die Bedingungen sind ideal für alle, die den Tag unter dem partiell bewölkten Himmel verbringen möchten. Die vorausgesagten Temperaturen variieren zwischen moderaten 23.73°C am Morgen und einem Höhepunkt von 27.93°C am Tag. Der Wind weht mild, mit Geschwindigkeiten von bis zu 5.03m/s, was eine erfrischende Brise garantiert. Zögern Sie nicht, das schöne Wetter zu nutzen und im Freien zu genießen. Packen Sie Ihre Badesachen, Sonnenbrille und Sonnencreme ein und erleben Sie einen Tag voller Sonnenschein und Urlaubslaune.

Temperaturen: Von kühl bis angenehm warm Die Temperaturen erweisen sich als angenehm für den ganzen Tag. Der frühe Morgen beginnt mit 23.73°C und steigt stufenweise an. Der wahre Hochpunkt wird am Nachmittag mit 27.93°C erreicht. Selbst zum Abend bleibt es mit 25.79°C angenehm warm. Eine solche Temperaturspanne ist ideal für verschiedene Outdoor-Aktivitäten, egal ob Sie einen Spaziergang am Strand planen oder die berühmten Prachtstraßen Cala Rajadas erkunden möchten. Gefühlte Temperaturen: Wie warm ist es wirklich? Das Thermometer zeigt nicht immer die ganze Geschichte. Für den Menschen zählt das, was wirklich gefühlt wird. Deshalb ist die gefühlte Temperatur ein wichtiger Faktor in der Wettervorhersage. Am Morgen werden Sie 24.17°C spüren, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 28.61°C erhöhen. Selbst am Abend bleibt das gefühlte Klima mild mit 26.3°C. Der Wind, der Druck, die Luftfeuchtigkeit Mit einem atmosphärischen Druck von 1014 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58% bleibt die Wetterlage stabil. Die leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 5.03m/s und Böen von 4.93m/s sorgt für eine erfrischende Atmosphäre. Die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt bei null Prozent, während die Wolkendecke bei bescheidenen 21% liegt. Genießen Sie also diesen vielversprechenden Tag in Cala Rajada und lassen Sie sich von dem herrlichen Wetter dieser faszinierenden Insel verzaubern.