Im wunderschönen Alcúdia, der Perle der Balearen, erwartet uns am 24. August 2024 ein Tag mit klarem Himmel und warmen Temperaturen. Der Morgen begrüßt uns mit milden Temperaturen, die über den Tag hinweg zunehmen und zum Nachmittag hin ihren Höhepunkt finden. Mit einer niedrigen Regenwahrscheinlichkeit von 0% besteht kaum die Möglichkeit, dass ihr Strandtag durch Unwetter gestört wird.

Temperaturen: Von Morgenkühle zu Mittagshitze

Der Morgen empfängt uns in Alcúdia mit einer angenehmen Temperatur von 24.33°C, die sich im Tagesverlauf langsam steigert. Die Tageshöchsttemperatur wird bei wolkenlosem Himmel ganze 29.88°C erreichen. Am späten Nachmittag kühlt es mit 28.94°C dann wieder ab, bevor uns die Nacht mit milden 25.86°C willkommen heißt. Die Mindesttemperatur für den Tag wird 24.33°C betragen, während das Maximum bei satten 30.53°C liegt.

Gefühlte Temperaturen: Thermisches Gefühl über den Tag

Das wahrgenommene thermische Gefühl, also wie warm oder kalt uns das Wetter vorkommt, fällt mit 24.8°C am Morgen, 32.04°C tagsüber, 30.35°C am Nachmittag und 26.43°C in der Nacht etwas wärmer aus, als die tatsächlich gemessenen Temperaturen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Wetterelemente

Die prognostizierten Charakteristika unseres Wetters werden ergänzt durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.07 m/s aus Richtung 128° und Böen erreichen bis zu 7.12 m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 4% dünn, was den heutigen Tag ideal für alle Sonnenanbeter macht.