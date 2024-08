Ein strahlender und klarer Tag erwartet uns heute in Cala Millor, Mallorca. Bei minimalen Temperaturen um 24.14ºC und maximalen Temperaturen bis zu 26.93ºC, lässt der makellose, klare Himmel nicht nur die Herzen der Sonnenanbeter höher schlagen. Die wunderschöne und belebte Urlaubsdestination wird uns, dank der fantastischen Wetterbedingungen, wieder einmal mit ihrer gesamten Vielfalt begeistern.

Stabile Temperaturen den ganzen Tag über

In den frühen Morgenstunden wird die Quecksilbersäule 24.14ºC anzeigen, während sie zur Mittagszeit ihren Tageshöhepunkt mit angenehmen 26.64ºC erreicht. Am Nachmittag bleibt es mit 26.37ºC weiterhin warm, bevor die Temperaturen in der Nacht auf frische 25.12ºC sinken - ideal für einen entspannten Abendspaziergang entlang der lebhaften Promenade von Cala Millor.

Gefühlte Temperaturen: Tagesverlauf mit angenehmem Klima

Werfen wir einen Blick auf das thermische Gefühl: Bereits am Morgen fühlt sich die Luft mit 24.7ºC angenehm an. Tagsüber klettert das gefühlte Thermometer auf bis zu 26.64ºC und 26.37ºC am Nachmittag - perfekt für ein Bad im azurblauen Meer. Nach Sonnenuntergang bleibt es mit gefühlten 25.83ºC angenehm warm, wodurch die Nacht zu einem perfekten Ausklang eines sonnigen Tages in Cala Millor wird.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ideale Bedingungen für einen entspannten Tag

Cala Millor präsentiert sich heute mit einem stabilen Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 67%. Der Wind weht mit moderaten 5.5m/s aus der Richtung 133º und Böen können auf bis zu 6.1m/s steigen - eine leichte Brise, die den perfekten Tag am Strand abrundet. Die Wolkendecke bleibt mit 5% äußerst gering und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt erfreulicherweise 0%. Insgesamt also ein Bild des sommerlichen Hochgenusses, perfekt geeignet für alle Outdoor-Aktivitäten in Cala Millor.