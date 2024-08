Was für ein klares Himmelsthema! Santanyí, eines der malerischsten Gebiete auf Mallorca, erfreut sich erneut hervorragender Wetterbedingungen. Mit Temperaturen, die den Tag über zwischen 24.45ºC und 28.33ºC schwanken, könnte der 24. August 2024 kaum einladender sein.

Spürbare Wärme dank sonnigem Himmel

Unsere geliebte Sonne begrüßt uns am Morgen mit einem angenehmen 24.45ºC und steigt auf ein maximal warmes 27.9ºC bis zum Mittag auf. Am Nachmittag bleibt das Thermometer bei etwa 27.24ºC konstant, bevor es auf 25.66ºC abkühlt, wenn der Abend hereinbricht. Das sind vorbildliche Temperaturen, um einen perfekten Sommer in Santanyí zu erleben.

Das perfekte Wetter zum Erleben der mallorquinischen Kultur

Das Gefühl der Hitze ist sogar noch ausgeprägter. Morgens werden wir uns über ein thermisches Gefühl von 25.12ºC erfreuen. Dies wird auf einen Höchstwert von 29.75ºC mitten am Tag steigen. Am Nachmittag können wir ein Gefühl von 28.81ºC erwarten, welches sich nach Sonnenuntergang auf ein immer noch angenehmes 26.42ºC abkühlt.

Idyllisches Sommerwetter dank perfekten Wetterbedingungen

Der Himmel bleibt mit einer Wolkendecke von nur 4% unglaublich klar. Die Gewitterwahrscheinlichkeit bleibt bei null - genauso, wie wir es mögen! Der atmosphärische Druck beträgt 1015 hPa bei einer milden Luftfeuchtigkeit von 64%. Eine sanfte Brise weht durch Santanyí mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 5.48m/s und gelegentlichen Windböen, die bis zu 6.21m/s erreichen - perfekt, um uns an diesem sonnigen Tag etwas abzukühlen.