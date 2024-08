Erleben Sie einen Tag unter dem klaren Himmel von Santa Ponsa, wo sich das Thermometer zwischen 24.02ºC und 28.85ºC bewegen wird. Die Sonne wird den ganzen Tag über unser Haupt begleiten. Im Folgenden erhalten Sie eine genauere Vorhersage, inklusive der gefühlten Temperaturen sowie Informationen zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind.

Die genauen Temperaturen des Tages

Der frühe Vogel genießt am Morgen angenehme 24.02ºC. Während des Tages erwärmt sich die Luft auf warme 28.64ºC, bevor sie am Nachmittag auf 27.73ºC sinkt. Den Tag lassen wir mit einer milden Nachttemperatur von 26.08ºC ausklingen.

Gefühlte Temperaturen: Die Wärme auf der Haut

Doch Temperaturen sind nicht alles: Entscheidend ist auch, wie wir das Wetter tatsächlich empfinden. Am Morgen werden Sie sich also auf 24,57ºC gefasst machen können, während sich die gefühlte Temperatur tagsüber auf bis zu 30.86ºC erhöht, bevor sie am Nachmittag auf 29.69ºC sinkt. Nachts bleibt es bei gefühlten 26.08ºC.

Atmosphärische Zustände: Luftdruck, -feuchtigkeit und Wind

Zur vollständigen Wetterprognose gehört natürlich auch die Angabe von Luftdruck und -feuchtigkeit: Lassen Sie sich von dem angenehmen Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 63% verzaubern. Eine leichte Brise ist im Anmarsch, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5,06 m/s, direkt aus 157º. Stärkere Böen mit bis zu 5,49 m/s sind zu erwarten. Die Wolkendecke bleibt dünn, bei lediglich 7%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist bei stolzen 0%. Genießen Sie also die Sonne!