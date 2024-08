Wenn Sie Pläne für einen Besuch der malerischen Cala Rajada auf Mallorca für den 24. August 2024 haben, dann können wir Ihnen von Glück gratulieren! Ein Tag klarer Himmel erwartet Sie, und das Wetter verspricht, sowohl angenehm als auch berechenbar zu sein. Sie können erwarten, dass die Temperaturen minimal bei 24,65ºC und maximal 27,12ºC liegen, mit einer Luftfeuchtigkeit von 69%. Des Weiteren ist der Wind mild und weht mit einer Geschwindigkeit von 6,12m/s, mit gelegentlichen Böen von bis zu 6.62m/s. Lassen Sie uns die Details betrachten.

Die Temperaturstufen des Tages

An diesem sonnigen Tag erreichen die Temperaturen in den frühen Morgenstunden etwa 24,65ºC. Da der Tag fortschreitet, steigt die Hitze auf 26,77ºC und erreicht schließlich ihren Höhepunkt am Nachmittag mit 26,68ºC. Am Abend, sobald die Sonne untergeht, können Sie erwarten, dass die Temperatur auf ein angenehmes 25,57ºC sinkt.

Wie das Wetter sich wirklich anfühlt: die gefühlten Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, kann das thermische Gefühl - wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt - erheblich variieren. Am Morgen, obwohl die Temperatur etwa 24,65ºC betragen wird, könnte es sich eher wie 25,23ºC anfühlen. Tagsüber steigt dieses Gefühl auf ungefähr 28,4ºC und bleibt fast unverändert am Nachmittag mit 28,33ºC. Und schließlich, in der Nacht, wenn die Temperatur sinkt, wird das thermische Gefühl bei etwa 26,3ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck wird voraussichtlich bei 1015 hPa liegen, was ziemlich durchschnittlich ist. Mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 69% ist diese gerade genug, um Frische zu gewährleisten und gleichzeitig nicht zu stickig. Was den Wind betrifft, können Sie eine sanfte Brise mit einer Geschwindigkeit von etwa 6,12m/s erwarten, die aus Richtung 136º weht. Windböen können bis zu 6,62m/s erreichen, bringen aber keine erhebliche Störung mit sich. Was Regen angeht, bei einer Wolkendecke von nur 5% ist die Wahrscheinlichkeit von Regen gleich Null - also kein Regenschirm nötig!