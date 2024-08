In der wunderschönen Stadt Palma auf der Sonneninsel Mallorca erwartet uns ein Tag mit überwiegend bewölktem Himmel. Lassen Sie sich jedoch nicht täuschen, denn trotz der leichten Wolkendecke wird es ein warmer Tag mit Temperaturen, die fast tropische Höhen erreichen. Ideales Wetter, um die Schönheiten der Insel zu erkunden, aber denken Sie daran, genügend Wasser und Sonnenschutz mitzunehmen!

Tagesüberblick: Temperaturschwankungen

Die Temperaturen in Palma am 25. August 2024 werden eine erfrischende Vielfalt bieten. Der Tag beginnt mit milden 24.2ºC am Morgen, wärmt sich auf 29.57ºC am Tag auf und wird am Nachmittag eine angenehme 28.33ºC erreichen. Der Abend bringt dann kühlere 24.05ºC - ideal für einen Spaziergang entlang der malerischen Hafenpromenade von Palma.

Wetterfühligkeit: Gefühlte Temperaturen

Das Wetterempfinden kann sich stark von der tatsächlichen Temperatur unterscheiden, besonders in Orten wie Palma, wo die Wärme durch die Insellage und die salzige Meeresluft verstärkt wird. Morgens werden sich die 24.2ºC wie 24.82ºC anfühlen, während die Tageshöchsttemperatur von 29.57ºC sich eher wie 30.87ºC anfühlt. Am Nachmittag sinkt das Thermometer auf 28.33ºC - gefühlt allerdings eher wie 29.7ºC, während die Nacht mit 24.6ºC ins Haus steht.

Wetterbedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber das ist noch nicht alles. Der atmosphärische Druck wird voraussichtlich 1017 hPa betragen, was ein typischer Wert für die Sommermonate ist. Die Luftfeuchtigkeit wird sich bei angenehmen 53% einpendeln. Der Wind aus Richtung 53º weht mit 8.08m/s und kann in Böen eine Stärke von bis zu 10.69m/s erreichen. Trotz einer Wolkendeckung von 51%, ist die Regenwahrscheinlichkeit 0 - also ein perfekter Tag, um im Freien zu verbringen!