Ein sanfter Sommertag wartet auf die Bewohner und Besucher von Cala Millor, da die Wettervorhersage für den 25. August 2024 einen mäßig bewölkten Himmel anzeigt. Mit angenehmen Temperaturen, die zwischen 23,9ºC und 26,31ºC schwanken, zeichnet sich das Wetter in dieser populären Touristenregion durchaus als freundlich ab.

Temperaturen im Detail

Die Morgenstunden eines typischen Spätsommertages in Cala Millor werden mit angenehmen 24,67ºC beginnen, während das Thermometer am Tag auf 25,76ºC klettert. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 25,08ºC ab, bevor sie in der Nacht auf 23,9ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen relativ mild sind, sollten die gefühlten Temperaturen nicht außer Acht gelassen werden. Morgens werden wir uns auf ein thermisches Gefühl von 25,23ºC einstellen können, während es sich tagsüber auf etwa 26,19ºC anfühlen wird. Am Nachmittag erwartet uns ein gefühltes Thermometer von 25,58ºC und in der Nacht wird es sich leicht kühler, bei ungefähr 24,43ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck wird voraussichtlich bei 1017 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird sich auf 69% belaufen. Wir können mit einem frischen Wind rechnen, der mit einer Geschwindigkeit von etwa 9,4 m/s aus der Richtung 40º weht und Böen von bis zu 9,84 m/s erreicht. Was betrifft die Wolken, wird eine Bedeckung von 42% erwartet, während die Regenwahrscheinlichkeit äußerst gering ist und sich auf 0 beläuft.

Zusammengefasst verspricht der 25. August 2024 in Cala Millor einen komfortablen Tag mit mäßiger Bewölkung, milden Temperaturen und einem frischen Wind. Ein perfekter Tag, um diese schöne Region Mallorcas zu erkunden und zu genießen.