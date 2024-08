**

** In Port d'Andratx wird uns ein überwiegend bewölkter Tag erwartet. Doch unsere beliebte Urlaubsregion Mallorca lässt uns nicht im Stich und beschert uns angenehm milde Temperaturen zwischen 25.48 und 28.06 Grad Celsius. Ein perfekter Tag, um die landschaftliche Schönheit der Region bei einer Wanderung oder einer Radtour zu genießen. **

Temperaturen im Detail

** Die Morgenstunden begrüßen uns mit moderaten 25.48 Grad Celsius, ein guter Start in den Tag. Bis zum Tageshöhepunkt erwärmt sich die Luft auf angenehme 27.97 Grad Celsius. Auch der Nachmittag bleibt uns mit der gleichen Temperatur erhalten. Die Nacht über kühlt es sich auf milden 26 Grad Celsius ab. Eine laue Sommernacht liegt vor uns, die zum Verweilen unter dem Sternenzelt einlädt. **

Gefühlte Temperaturen

** Werfen wir nun einen Blick auf die gefühlten Temperaturen. Diese liegen, bedingt durch Luftfeuchtigkeit und Wind, meist geringfügig über den tatsächlichen Werten. So werden wir den Morgen mit einer gefühlten Temperatur von 26.09 Grad Celsius starten. Tagsüber steigt das Thermometer bis auf gefühlte 29.86 Grad Celsius an - perfekt, um Sand und Meer zu genießen. Unter der Nachmittagssonne erleben wir einen Höhepunkt von 30.23 Grad Celsius, bevor es sich in der Nacht auf angenehme 26 Grad Celsius abkühlt. **

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

** Die atmosphärischen Bedingungen prägen unser Wetter ebenso. Ein solider Luftdruck von 1016 hPa verspricht stabiles Wetter. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 64 Prozent liegt Port d'Andratx im angenehmen Mittelfeld - nicht zu trocken und nicht zu feucht. Eine erfrischende Brise weht durch die Straßen, der Wind bläst mit einer Stärke von 5.51 m/s aus nördlicher Richtung. Die Böen erreichen max. 6.32 m/s. Lasst uns also ein leichtes Lüftchen genießen, ohne dass wir uns um Sturmhauben sorgen müssten. Ins Auge blicken wir einer Wolkendecke von 52 %, die Sonne hat also durchaus Chancen, sich zeigen zu können. Und das Beste zum Schluss: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent. Also, packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen den Tag auf unserer schönen Insel Mallorca.