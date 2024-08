In der malerischen Stadt Santanyí auf Mallorca präsentiert sich das Wetter am 25. August 2024 mit mäßiger Bewölkung, wodurch die Sonnenstrahlen gemäßigt durch die Wolken hinunter auf die Stadt fallen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24.37ºC und 28.45ºC, was einen milden Sommerwettertag verspricht. An diesem Tag wird kein Regen erwartet, somit bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 Prozent.

Ein Blick auf die Temperaturwerte Die Wärme des Morgens präsentiert sich mit Angenehmen 24.84ºC, während die Werte mit dem Fortlauf des Tages auf 27.64ºC steigen. Am Nachmittag beruhigt sich das Thermometer etwas und zeigt 26.9ºC. Nach Einbruch der Dunkelheit hüllt eine relative Kühle von 24.37ºC Santanyí ein. Das gefühlte Wetter in Santanyí Die tatsächlichen Temperaturen und das, was wir empfinden, stimmen nicht immer überein. Der Morgen begrüßt die Bewohner und Besucher von Santanyí mit einem gefühlten Wert von 25.47ºC. Tagsüber fühlt sich das Klima mit 29.23ºC etwas wärmer an. Nachmittags liegt das empfundene Thermometer bei angenehmen 28.31ºC und die Nacht hält mit 24.93ºC ein angenehmes Klima bereit. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Santanyí Die Atmosphäre hält einen stabilen Druck von 1017 hPa bereit und die Luftfeuchtigkeit erreicht 63 Prozent. Dazu weht ein mäßiger Wind mit einer Geschwindigkeit von 10.01m/s aus 45-Grad-Richtung und erzeugt gelegentlich Böen von 11.53m/s. Das vorherrschende Wetterbild wird von einer Wolkenbedeckung von 25 Prozent geprägt. Alles in allem können wir uns auf einen angenehmen Tag freuen, der die Schönheit Santanyís unterstreicht und den Bewohnern sowie Besuchern angenehme Temperaturen und Bedingungen bietet.