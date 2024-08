In der malerischen Stadt Palma wird der 26. August 2024 einen milden Tropfen der Temperaturen mit leichtem Regen beobachten, eine etwas kuriose Zeichnung auf dem sonst strahlend blauen Sommerhimmel Mallorcas. Ein Protagonist, wenn auch nicht der übliche, wird somit die sich abzeichnende Vielfalt in unserem Wetterpanorama hinzufügen und die herkömmliche Prognose aufpeppen.

Temperaturspektrum

An diesem Montag variieren die Werten zwischen angenehm kühlen 23.49ºC in den frühen Morgenstunden, steigen auf einen Tageshöchstwert von 29.82ºC um die Mittagszeit, und sinken dann auf um die 28.02ºC am Nachmittag. Ein weiterer Abschwung wird erwartet, wenn die Abenddämmerung hereinbricht und die Quecksilbersäule auf 24ºC fällt und die Nacht begrüßt.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die einen entscheidenden Indikator dafür darstellen, wie der Tag tatsächlich wahrgenommen wird, spiegeln eine ähnliche, wenn auch subtil abweichende Trajektorie wider. Morgens wird es sich anfühlen wie 23.74ºC, bei Tageslicht wird ein Maximum von 29.22ºC erreicht, nachmittags werden wir eine leichte Abkühlung auf 28.66ºC und schließlich eine gefühlte nächtliche Temperatur von 23.97ºC verspüren.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

In Bezug auf die atmosphärischen Indikatoren beträgt der Luftdruck 1017 hPa, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei einem ausgewogenen Wert von 42%. Der Wind, verdientermaßen erfrischend und belebend, weht mit einer Geschwindigkeit von 6.08m/s in einer Richtung von 58º, mit Böen, die mit 9.09m/s an Stärke gewinnen.

Der Himmel wird größtenteils klar bleiben, mit nur 3% Wolkendecke und einer geringen Regenwahrscheinlichkeit von 34%. Das ist also das Wetter, das Palma am Montag erwartet, ein bisschen Wärme, ein bisschen Brise, ein bisschen Regen – eine Melange, die passend ist, um die wahre Schönheit und Vielfalt des Klimas von Mallorca hervorzuheben.