Ein lauer Sommertag in Alcúdia kündigt sich an, liebe Wetterfreunde. Dieser Montag, der 26. August, wird mit einigen Regentropfen durchsetzt sein. Der Himmel zeigt sich mit einer Wolkendecke von nur 8%, sodass trotz leichtem Regen der Sonnenschein in der mallorquinischen Stadt Alcúdia nicht völlig ausbleiben werden sollte. Der erfrischende Wind bietet dabei eine willkommene Abkühlung und weht mit Geschwindigkeiten von bis zu 8.62m/s in Richtung 49º. In Böen kann diese Geschwindigkeit sogar auf bis zu 10.05m/s ansteigen.

Die Temperaturen Die Prognosen zeigen uns angenehme sommerliche Temperaturen für den 26. August: Die nächtliche Tiefsttemperatur wird voraussichtlich um die 24.01ºC liegen, während die mittäglichen Höchsttemperaturen auf bis zu 26.14ºC klettern können. Ein kleines Nachmittagstief ist zu erwarten, aber mit 25.2ºC bleibt das Thermometer immer noch im angenehmen Bereich. Nach Sonnenuntergang sinken die Temperaturen auf gemäßigte 24.31ºC. Die gefühlten Temperaturen Wie fühlt sich der Tag nun an, fragen Sie sich? Nun, das thermische Gefühl liegt morgens bei 24.11ºC. Für die Mittagszeit können wir sagen, dass die Wirkung der Temperatur mit 26.14ºC der tatsächlich gemessenen Temperatur entspricht. Am Nachmittag liegt das thermische Gefühl leicht unter der tatsächlichen Temperatur, nämlich bei 25.13ºC und in der Nacht tritt ein geringer Anstieg auf 24.39ºC ein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum Abschluss ein paar Details zur atmosphärischen Kondition: Ein verhältnismäßig hoher atmosphärischer Druck von 1018 hPa wird verzeichnet. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich mit 54% in einem gemäßigten Bereich. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 8.62m/s aus Richtung 49º und in Böen kann diese Geschwindigkeit sogar auf bis zu 10.05m/s ansteigen. Die Regenwahrscheinlichkeit für den Tag liegt bei 47%, was diesen Tag zur idealen Gelegenheit macht, um in einem der vielen charmanten Cafés von Alcúdia das lokale Leben zu genießen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Alcúdia und schließen mit dem Rat, den Regenschirm griffbereit zu halten!