Wir begrüßen Sie mit den neuesten Wetterinformationen für den beliebten Urlaubsort Cala Millor auf Mallorca. Bereiten Sie sich auf einen Tag vor, der trotz der mäßigen Bewölkung von milden Temperaturen geprägt sein wird. Lesen Sie weiter, um mehr über die Temperaturbereiche, das thermische Gefühl sowie den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windbedingungen in Cala Millor zu erfahren.

Die Temperaturen

Je nach Tageszeit erwarten wir unterschiedliche Temperaturen. Am frühen Morgen erwartet Sie eine minimale Temperatur von 23.86ºC, die im Laufe des Tages auf 26.02ºC ansteigt. Detailierter betrachtet, wird es morgens etwa 24.03ºC, mittags 25.87ºC, am Nachmittag 25.11ºC und nachts wird es wieder etwas kühler mit etwa 24.19ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, die nicht nur die Temperatur, sondern auch den Einfluss von Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, variiert geringfügig von den tatsächlichen Temperaturen. Es erwartet Sie ein angenehmes Wettergefühl für den ganzen Tag: Morgens erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 24.13ºC, tagsüber 25.87ºC, nachmittags 25.03ºC und nachts 24.18ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die weiteren Wetterbedingungen sind ebenfalls positiv. Der atmosphärische Druck wird bei 1018 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird sich um 52% bewegen, was ein angenehm trockenes Klima bedeutet. Der Wind weht mit 9.12m/s in Richtung 26º und in Böen kann er bis zu 10.94m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 40% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 11% sehr niedrig, sodass von einem größtenteils trockenen Tag ausgegangen werden kann.

Das Wetter in Cala Millor am 26. August 2024 bleibt angenehm und ideal für verschiedene Outdoor-Aktivitäten. Genießen Sie Ihren Urlaub im malerischen Cala Millor in vollen Zügen.