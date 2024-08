Die Sonne strahlt auf die pittoreske Stadt Sóller auf Mallorca: Der 27. August 2024 verspricht wunderbares Sommerwetter mit klarem Himmel, angenehmen Temperaturen und einer sanften Brise. Die Einwohner und Urlauber können sich auf ideale Bedingungen für einen Spaziergang durch das charmante Städtchen, einen Ausflug in die umliegende Hügellandschaft oder einen entspannenden Tag am nahegelegenen Strand freuen.

Behaglich bis warm: Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen am 27. August reichen von erfrischenden 22.07ºC in der Früh bis hin zu warmen 29.54ºC am Nachmittag. Der Abend kühlt leicht ab, bleibt aber mit 23.89ºC immer noch angenehm. Perfekt für einen Abendspaziergang oder ein Glas Wein auf der Terrasse.

Wie wir das Wetter fühlen: Die gefühlten Temperaturen

Das "thermische Gefühl" betrifft, wie wir Menschen die vorhandenen Bedingungen tatsächlich empfinden. Morgens werden sich die 22.07ºC wie 22.55ºC anfühlen. Tagsüber steigt dieser Wert - bei 29.33ºC wird das Wettergefühl auf 30.37ºC geschätzt. Am Nachmittag fühlen sich die 27.38ºC etwas wärmer an mit einem Gefühlswert von 28.24ºC. Auch in der Nacht nimmt das Gefühl der Kühle etwas ab, bei 23.89ºC schätzen wir das thermische Empfinden auf 24.14ºC.

Zusätzliche Wetterdaten: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Weiterhin haben wir einen Atmosphärendruck von 1016 hPa, was ein Indikator für ruhiges Wetter ist, und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 52%, was für den Sommer relativ niedrig ist und deswegen zu einer erhöhten Gefühlstemperatur führen kann. Der Wind wird uns mit 2.37m/s aus Richtung 273º erreichen und kann in Böen bis zu 1.99m/s erreichen. Ideal also, um die Hitze des Tages ein wenig zu kompensieren.

Insgesamt stehen die Zeichen für den 27. August in Sóller auf ideales Sommerwetter - packen Sie Ihre Sonnencreme und Ihren Hut ein und genießen Sie einen strahlend schönen Tag unter dem klaren Himmel von Sóller!