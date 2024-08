Bereiten Sie sich auf einen sonnig-strahlenden Tag mit klarer Sicht und kaum einer Wolke am Himmel in der wundervollen Stadt Cala Millor vor. Die Sommerhitze behält ihren Höhepunkt bei, während Regen auch weiterhin kaum eine Chance hat, dem strahlend blauen Himmel etwas seiner Schönheit zu nehmen. Packen Sie Ihre Sonnencreme ein und freuen Sie sich auf einen herrlichen Tag am Strand.

Temperaturschau des Tages

Die Temperaturen werden heute zwischen einem Minimum von 22,92°C und einem Maximum von 26,72°C schwanken. Der Morgen begrüßt uns sanft mit 23,01°C, bevor die Temperaturen zur Tagesmitte auf 26,07°C steigen. Sie erreichen ihren Höhepunkt am Nachmittag mit 26,22°C, bevor sie in der Nacht auf 24,74°C abkühlen.

Thermisches Gefühl

Es ist erwähnenswert, dass sich die Temperaturen nicht unbedingt so anfühlen, wie sie auf dem Thermometer angezeigt werden. Die gefühlte Temperatur wird nämlich, genau wie die tatsächliche, im Laufe des Tages variieren. Morgens schätzen wir ein thermisches Gefühl von 23,22°C, tagsüber stellt sich ein Gefühl von 26,07°C ein. Am Nachmittag bleibt dieses Gefühl bei 26,22°C, bevor es nachts auf 24,94°C abfällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die anderen Wetter-Parameter angeht, so kann man auch hier mit fast perfekten Bedingungen rechnen. Der atmosphärische Druck wird bei 1016 hPa liegen, was einen normalen Wert darstellt. Außerdem wird die Luftfeuchtigkeit bei ziemlich angenehmen 58% liegen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,09m/s wehen, kommt dabei aus Richtung 137° und wird in Böen bis zu 3,56m/s erreichen.

Nun, da Sie bestens über das Wetter informiert sind, genießen Sie den wunderbaren Tag in Cala Millor in vollen Zügen. Verbringen Sie einen relaxten Tag bei Sonnenschein, den Sie sicher noch lange in Erinnerung behalten werden.