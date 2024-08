Im malerischen Port d'Andratx erwartet uns am 27. August 2024 ein schöner Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Der Küstenort auf Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite und bietet somit erneut ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Freunde des mediterranen Klimas.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen zeigen sich äußerst angenehm und sommerlich warm. Mit einer minimalen Temperatur von 24.52ºC und einer maximalen Temperatur von 26.95ºC lädt das Wetter zum Genuss im Freien ein. Am Morgen werden erfrischende 24.68ºC erwartet. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf angenehme 26.23ºC, während sie am Nachmittag ihren Höhepunkt bei 26.74ºC erreicht. Auch die Nacht verspricht mild zu werden, mit einer Temperatur von 25.83ºC.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie werden diese Temperaturen tatsächlich wahrgenommen? Das thermische Gefühl wird morgens bei 24.98ºC liegen, was einen sanften Start in den Tag verspricht. Über den Tag hinweg bleiben die gefühlten Temperaturen ähnlich wie die tatsächlichen Werte mit 26.23ºC. Nachmittags allerdings kann es sich mit einer gefühlten Temperatur von 27.52ºC etwas wärmer anfühlen, ehe die Nacht wieder ein Gefühl von angenehmen 26.06ºC mit sich bringt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den Atmosphärendruck angeht, so liegen wir bei stabilen 1016 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65%, was eine angenehme Luftqualität verspricht. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.03m/s aus Richtung 174º und es werden Böen von 3.64m/s erwartet. Eine leichte Brise also, die für ein gutes Küstenklima sorgt. Die Wolkendecke bleibt bei 4% und das Risiko für Regen liegt bei 0, somit steht einem sonnigen Tag nichts im Weg.