Ein wunderschöner Tag mit einem klaren Himmel erwartet die Bewohner von Santanyí am 27. August 2024. Das Thermometer wird eine Mindesttemperatur von 22,92ºC und eine maximale Temperatur von 28,17ºC anzeigen. Mit keinen Vorzeichen für einen bedeutenden Regenfall ist das Wetter perfekt, um einen wundervollen Tag im Freien zu genießen.

Erwarte sanfte Schwankungen im Tagesverlauf

Die Temperaturen werden im Laufe des Tages nicht wesentlich variieren. Morgens erwarten wir ein angenehmes 22.92ºC, während die Temperaturen tagsüber auf 28ºC klettern. Am Nachmittag werden sie sich etwas kühlen und 26.81ºC erreichen. Das Thermometer wird in der Nacht auf komfortable 24.9ºC fallen. Ideal für alle, die am Abend gerne spazieren gehen oder die nächtliche Brise auf ihrer Terrasse genießen möchten.

Mit wohlfühlendem Klima durch den Tag

Darüber hinaus wird sich das Wetter noch angenehmer anfühlen als es ist. In der Frühe erzeugt die Temperatur von 23.12°C ein frisches und energetisierendes Gefühl. Das thermische Gefühl wird tagsüber auf 28.19°C klettern, während es am Nachmittag 27,53°C beträgt, was für ein äußerst angenehmes Klima sorgen wird. Die Nacht bringt eine spürbare Temperatur von 25.14ºC.

Ein Blick auf Druck, Feuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck wird bei 1016 hPa liegen, was ideal für Personen mit empfindlichen Atemwegen ist. Die Luftfeuchtigkeit wird rund 47% betragen, was viel Komfort und Erfrischung bietet. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.22m/s aus Richtung 178º wehen und in Böen bis auf 4.28m/s auffrischen. Damit wird eine sanfte Brise den ganzen Tag über für eine willkommene Atempause sorgen.