Freuen Sie sich auf einen klar sonnigen Tag in Santa Ponsa. Mit Temperaturen, die angenehm zwischen 23,52ºC und 27,61ºC variieren werden, verspricht der 27. August 2024 ein ausgezeichneter Tag für alle Outdoor-Aktivitäten zu werden. Die Wetterbedingungen sind ideal, um die natürliche Schönheit Santa Ponsa in vollen Zügen zu genießen - Erleben Sie einen klaren Himmel und einen frischen Wind, der durch die Stadt weht.

Temperaturen durch den Tag

Den Morgen können wir mit einer angenehmen Temperatur um 23,69ºC begrüßen. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 27,13ºC an - die perfekte Temperatur für ein Mittagessen im Freien. Am Nachmittag werden die Temperaturen leicht auf 26,73ºC sinken, bevor sie in der Nacht auf kühlere 25,08ºC fallen.

Gefühlte Temperaturen in Santa Ponsa

Die gefühlte Temperatur, die auch den Windchill- oder Hitzeindexfaktor berücksichtigt, wird sich morgens um 23,99ºC bewegen. Am Tag erreicht das Wärmegefühl seinen Höhepunkt mit starken 28,1ºC, bevor es am Nachmittag leicht auf 27,28ºC sinkt. In der Nacht können Sie sich auf eine gefühlte Temperatur von 25,21ºC einstellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir haben einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 58%, was zu einem angenehmen Gefühl von Frische führen wird. Der Wind wird leicht wehen, mit einer Geschwindigkeit von 4,1 m/s in Richtung 183º. Es wird Böen von 3,02 m/s geben, was eine angenehme Brise verspricht. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wolkendecke nur 5% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit null ist - ein klarer, sonniger Tag erwartet uns in Santa Ponsa.