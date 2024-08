Das Wetter in Cala Rajada am 27. August 2024 präsentiert sich von seiner besten Seite mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen - ein idealer Tag für Besucher am Strand oder um Mallorcas berühmten Ort zu genießen! Mit minimalen Temperaturen um 23.72ºC und maximalen 26.62ºC sorgt das milde mediterrane Klima für eine erfrischende Brise durch die meist sonnigen Stunden des Tages.

Die Temperaturen: Ein angenehmer Tag in Cala Rajada Für den anstehenden Morgen werden Temperaturen um die 23.9ºC erwartet, während die Werte im Tagesverlauf auf bis zu 25.69ºC ansteigen. Der Nachmittag wird von einem kleinen Anstieg auf 26.38ºC geprägt sein, bevor die Temperaturen am Abend leicht auf 25.34ºC sinken. Solche milden Temperaturen sind für diese Jahreszeit typisch und ideal für eine Erkundung der Freuden, die Cala Rajada zu bieten hat. Das Gefühl der Temperaturen: Eine Luft zum Atmen Aber neben den tatsächlichen Temperaturen, was empfinden wir wirklich? Das thermische Empfinden, das die äußeren Bedingungen zusammenfasst, die unsere Sinne wahrnehmen, ist etwas höher. Morgens bei 24.17ºC, tagsüber bei 26.01ºC, nachmittags konstant bei 26.38ºC und bei Nacht um 25.6ºC, bietet das Gefühl der Temperaturen eine angenehme Atmosphäre, um sich im Freien aufzuhalten und die natürliche Pracht Cala Rajadas in vollen Zügen zu genießen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein klarer Himmel mit einer sanften Brise Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 65%, präsentiert sich der Tag stabil und trocken. Die Windstärke wird durchschnittlich 3.22m/s erreichen, wobei Böen von bis zu 3.55m/s erwartet werden. Der Wind zieht aus 115°, was einen moderaten Ostwind darstellt. Die Wolkendecke ist bei nur 1% sehr niedrig - praktisch klare Sichtverhältnisse zum Genießen. Regen? Wir erwarten keinen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist null und damit bestenfalls als gering zu bezeichnen. Mit einem klaren Himmel über dem Kopf und einer sanften Brise im Rücken - so stellt sich für uns ein idealer Tag in Cala Rajada dar. Ob Sie sich für einen Ausflug in die Natur, eine Erkundungstour durch die Stadt oder einfach nur für einen entspannten Tag am Strand entscheiden - das Wetter scheint auf Ihrer Seite zu sein. Genießen Sie den Tag!