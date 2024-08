Willkommen zu unseren Wetterbericht für Palma! Ein klarer Himmel wird sich über der Stadt ausbreiten und für strahlenden Sonnenschein sorgen. Die Temperaturen variieren zwischen milden 22.45 ºC und sommerlichen 29.03 ºC. Der Wind wird mäßig sein, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei wunderbaren Null Prozent. Somit hat die Sommerzeit auf Mallorca ihren Höhepunkt erreicht, und es verspricht ein herrlicher Tag zu werden!

Flirrende Hitze: Der Temperaturüberblick

Wir beginnen den Tag mit milden 22.45 ºC am Morgen. Im weiteren Tagesverlauf erwartet uns ein sonniger Höchststand bei angenehmen 28.97 ºC. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 27.49ºC und kühlen dann in der Nacht auf immer noch angenehme 24.78ºC ab. Kurz gesagt, es erwartet uns ein typischer, warmer Sommertag auf Mallorca!

Gefühlte Temperaturen am Tag

Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 22.66 ºC, was einen frischen und belebenden Start in den Tag verspricht. Während der Tagesspitze erreicht sie erfrischende 29.5 ºC. Selbst in der Mittagshitze sollte es noch recht behaglich sein. Später am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 28.55ºC und in der Nacht auf ein angenehme 25.14ºC.

Der himmlische Überblick: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der meteorologische Überblick sagt uns einen stabilen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 49 Prozent voraus - perfekte Bedingungen für einen Tag am Strand. Der Wind wird aus der Richtung 221º wehen mit einer Geschwindigkeit von 4.02 m/s und Böen von 3.1 m/s. Mit einer Wolkendecke von nur 1 Prozent, können Sie Sonnenanbetern einen praktisch wolkenlosen Himmel versprechen. Perfektes Wetter für ein Picknick im Park oder ein angenehmes Essen im Freien!

Genießen Sie den Tag, liebe Leser - und denken Sie daran, Ihre Sonnencreme mitzunehmen!