Der kommende 28. August verspricht in Santa Ponsa, einem beliebten Küstenschauplatz auf Mallorca, hervorragendes Wetter. Mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen, die sich ideal für alle Outdoor-Aktivitäten eignen, werden die Einwohner und Besucher gleichermaßen erfreut sein.

Die Temperaturen des Tages

Wir starten den Tag mit einer erwarteten Mindesttemperatur von 23,55ºC am Morgen. Die Temperatur wird im Tagesverlauf langsam auf 27,28ºC ansteigen und ihren Höhepunkt am Nachmittag bei 27,57ºC erreichen. Die Nacht wird mit einer angenehmen Temperatur von 25,26ºC ausklingen. Die Maximale Temperatur des Tages wird 28,01ºC betragen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die oftmals von der tatsächlichen Temperatur abweichen können, halten sich am 28. August relativ nahe an den tatsächlichen Werten. Morgens werden wir uns auf 23,76ºC einstellen können, während das Thermometer tagsüber auf 28,12ºC klettern und am Nachmittag sogar auf 28,74ºC anwachsen wird. In den Nachtstunden können wir mit einer gefühlten Temperatur von 25,67ºC rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die sonstigen Wetterbedingungen betrifft, können wir einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 56 Prozent erwarten. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2.88m/s aus der Richtung 219º wehen, mit gelegentlichen Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 2.53m/s erreichen können. Trotz des klaren Himmels wird die Wolkendecke bei ein Prozent liegen, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt Null. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 28. August 2024 in Santa Ponsa einen wunderbaren Tag für alle vorbereitet, die die Schönheit und das Flair dieser traumhaften mallorquinischen Stadt genießen möchten.