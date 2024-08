Welch ein traumhafter Sommertag erwartet uns heute in Santanyí auf unserer geliebten Insel Mallorca! Ab dem Morgen bricht eine verstärkte Sonnenscheinperiode an, begleitet von einem sanften Wind und Nullprozent-Regenrisiko. Mit einem wolkenfreien Himmel sind ideale Bedingungen für alle Freiluftaktivitäten vorprogrammiert. Unsere Wetterstation verspricht einen klaren Himmel und Temperaturen, die sich zwischen 23.39 Grad Celsius in den frühen Morgenstunden und bis zu 28.38 Grad Celsius am Nachmittag bewegen.

Sommertemperaturen in Santanyí Steigen Sie aus den Federn und begrüßen Sie den Morgen mit wohlig warmen 23.39ºC. Über den Tag steigt die Temperatur, wir erwarten ein Maximum von 28.01ºC. Den Höhepunkt erreichen wir am Nachmittag mit 27,13ºC, bevor wir uns auf einen angenehmen Abend bei moderaten 25.13ºC freuen können. Die gefühlten Temperaturen Die gefühlte Temperatur, auch Windchill-Effekt genannt, wird morgens bei etwa 23.51ºC liegen. Am Tag wird uns das Thermometer gefühlte 28.64ºC anzeigen, während sie am Nachmittag bei etwa 28.17ºC liegt. In der Nacht, bevor der Morgen anbricht, rechnen wir mit um die 25.5ºC - ideale Bedingungen für einen gemütlichen Abend unter freiem Himmel. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die meteorologischen Daten deuten auf einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa hin. Darüber hinaus erwarten wir eine relative Luftfeuchtigkeit von 52%. Unsere Segler, Surfer und Strandliebhaber werden sich über einen leichten Wind freuen. Er wird eine Geschwindigkeit von 4.22 m/s erreichen und aus Richtung 146º wehen. Ab und zu kann es zu Böen von bis zu 3.5 m/s kommen. Zum Abschluss unseres Berichts lässt die Wolkendecke kein Wolkengebilde zu - sie beträgt lediglich 2%. Es ist also von einem klaren Himmel auszugehen. Ein optimaler Sommertag auf unserer schönen Insel steht uns bevor. Genießen Sie das Wetter in vollen Zügen!