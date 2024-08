Freunde des sonnigen Wetters, macht euch bereit! Heute erfreut sich Sóller, dieses entzückende Juwel auf der malerischen Insel Mallorca, an einer Wettervorhersage, die einen paradiesischen Sommertag verspricht. Mit nur wenigen Wolken am Himmel verspricht der Tag, sowohl einladend warm als auch erfrischend luftig zu sein. Temperatur- und Feuchtigkeitswerte sind optimal, um den perfekten Urlaubstag zu genießen.

Die Temperaturen in Sóller zu verschiedenen Tageszeiten

Beginnen wir mit der Betrachtung der Temperaturen. Es erwartet uns ein beachtlicher Temperaturunterschiede zwischen 22.15ºC bis hin zu 32.04ºC. Der frühe Morgen startet mit angenehmen 22.15ºC, steigt am Tag auf warme 30.87ºC, lässt uns am Nachmittag bei runden 28.95ºC entspannen und kühlt in der Nacht auf gemütliche 24.23ºC ab.

Gefühlte Temperaturen in Sóller für den perfekten Tag

Gemäß unserer Wetteranalyse, wird das gefühlte Thermometer abweichend laufen. Am Morgen fühlen sich 22.15ºC tatsächlich eher nach 22.59ºC an, am Tag steigt die gefühlte Temperatur auf 30.75ºC und am Nachmittag wird sie bei etwa 28.93ºC liegen. Trotz der kühlen Nachttemperatur, wird es sich mehr wie 24.56ºC anfühlen.

Atmosphärische Bedingungen: Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Aber das Wetter besteht nicht nur aus der Temperatur, und deshalb werfen wir einen Blick auf die restlichen wetterrelevanten Faktoren. Der atmosphärische Druck wird voraussichtlich bei stabilen 1016 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt bescheidene 40%. Hinzu kommt ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 1.98m/s in Richtung 93º und Böen, die mit 2.88m/s wehen. Die Wolkendecke bleibt zu 15 % bedeckt und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null, was uns einen überwiegend klaren Himmel verspricht.

Insgesamt bietet Sóller uns also einen perfekten Urlaubstag. Genießen Sie das herrliche Wetter und die natürliche Schönheit, die dieses wunderbare Städtchen zu bieten hat.