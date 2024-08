Ein strahlend schöner Tag erwartet uns am 29. August 2024 in Alcúdia auf Mallorca. Mit klarem Himmel, angenehmen Temperaturen und einer leichten Brise, wird dieser Tag eine Einladung zum Genießen der Freiluftaktivitäten sein. Hier ist, was Sie in Bezug auf das Wetter erwartet, wenn Sie planen, den Tag in dieser charmanten mallorquinischen Gemeinde zu verbringen.

Die Thermometer-Werte Die Temperaturen erreichen einen Höchstwert von 28.28ºC und sinken in der Nacht auf eine minimale Temperatur von 23.06ºC. Wenn Sie also vorhaben, den Morgen in Alcúdia zu verbringen, erwarten Sie angenehme 23.06ºC. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Temperatur etwas auf 26.97ºC, während der Höhepunkt bei 27.53ºC am Nachmittag erreicht wird. Nach Sonnenuntergang sollten Sie sich auf eher kühle 24.99ºC einstellen. Das gefühlte Klima Neben der tatsächlichen Temperatur spielt auch das thermische Gefühl eine wesentliche Rolle. Morgens werden Sie eine gefühlte Temperatur von 23.46ºC erleben, während diese am Tag auf 27.84ºC und am Nachmittag auf 28.78ºC ansteigt. In der Nacht wird es sich dann wie 25.58ºC anfühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und der Wind Der atmosphärische Druck beträgt an diesem Tag 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57%. Der zu bestimmenden Windgeschwindigkeit beträgt 5.54 m/s und weht aus einer Richtung von 100º. Es sollten Böen von 5.21 m/s auftreten. Trotz der klaren Bedingungen ist die Wolkendecke bei niedrigen 5% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, was auf trockenes Wetter hindeutet. Abschließend lässt sich sagen, dass der 29. August 2024 ein fantastischer Tag sein wird, um das Beste aus Alcúdia herauszuholen. Machen Sie das Beste aus dem klaren Himmel, den angenehmen Temperaturen und der leichten Brise!