Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser. Heute, am 29. August 2024, dürfen wir uns in Palma auf ein weitgehend wolkenfreies Wetter freuen. Bei klarem Himmel erwartet uns ein Tag mit milden Temperaturen und einer äußerst gemäßigten Böenlage. Die Wahrscheinlichkeit eines Regenschauers ist gering.

Ein Blick auf die Temperaturen

Beginnen wir mit dem Blick auf das Thermometer. Die niedrigste Temperatur liegt heute bei angenehmen 22,57ºC und steigt im Tagesverlauf auf bis zu 30,95ºC. Am Morgen erfreuen wir uns an ca. 22,57ºC - ideal für einen gemütlichen Kaffee auf dem Balkon. Der Tag wird mit beinahe 30ºC sicherlich einladend genug sein, um die fabelhaften Strände Mallorcas zu besuchen. Gegen Abend können wir mit Temperaturen um 28,94ºC rechnen, und in der Nacht fällt das Thermometer auf immer noch warme 24,63ºC.

Das gefühlte Klima

Doch wie wissen wir, geht es nicht nur um die Zahlen auf dem Thermometer, sondern auch darum, wie wir das Wetter tatsächlich wahrnehmen. Die gefühlte Temperatur am Morgen wird etwa 22,97ºC betragen. Tagsüber können wir uns auf gefühlte 30,04ºC freuen, während am Nachmittag die gefühlte Temperatur bei etwa 29,35ºC liegen wird. In der Nacht empfinden wir etwa 25,05ºC - eine angenehme Voraussetzung für eine ruhige und friedliche Erholung.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und natürlich den Wind. Der Atmosphärendruck beträgt heute 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit 43%. Das entspricht ziemlich genau dem, was wir für einen klaren und trockenen Spätsommertag in Palma erwarten würden. Der Wind weht aus Richtung 191º und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 3,79m/s, mit Böen von bis zu 4,8m/s. Das dürfte nicht mehr als eine angenehme Brise sein.

Schließen wir also mit der Gewissheit, dass das Wetter in Palma für den heutigen 29. August 2024 uns einen wunderschönen Sommertag auf dieser wunderbaren Mittelmeerinsel verspricht. Nutzen wir die Gelegenheit, um die Schönheit der Natur zu genießen und vielleicht sogar ein köstliches mallorquinisches Essen im Freien zu genießen.