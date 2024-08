Heute haben wir in Port d'Andratx, diesem malerischen mallorquinischen Ort, ein ausgezeichnetes Wetter für alle, die die Insel in vollen Zügen genießen möchten. Das Wetter präsentiert nur wenige Wolken am Himmel, und ist somit ausgezeichnet für einen erholsamen Tag am Strand oder für eine Bootsfahrt auf dem azurblauen Mittelmeer. Die Temperaturbewegungen sowie die Wetterphänomene wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind werden im Folgenden genauer betrachtet.

Die Temperaturverteilung über den Tag Die Temperatur, das wichtigste Thema in jeder Wetterschau, garantiert heute ein ausgesprochen mildes Klima. Am Morgen erwartet uns eine angenehme Temperatur von 24,66ºC, die sich im Laufe des Tages auf 26,43ºC erhöht. Selbst der Nachmittag bleibt mit 26,57ºC sehr mild. Auch die Nacht bringt keine größeren Überraschungen mit einer Temperatur von 26,09ºC. Gefühlte Temperaturen in Port d'Andratx Das thermische Gefühl, also die gefühlte Temperatur, wird mit unseren Messungen perfekt abgestimmt. Morgens werden Sie eine Temperatur von 25,06ºC verspüren. Zunehmend erreicht die gefühlte Temperatur 26,43ºC am Tag und 26,57ºC am Nachmittag. In der Nacht kühlt sich das Gefühl auf 26,09ºC ab, was eine angenehme Nachtruhe verspricht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit Ein stabiler Luftdruck von 1016 hPa sorgt heute für gute Wetterbedingungen und ein hohes Wohlbefinden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66 Prozent, was für ein angenehmes Klima sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,58 m/s aus 170º Richtung, mit Böen von bis zu 4,07 m/s. Trotz der leichten Windbewegung bleibt der Tag größtenteils wolkenfrei mit einer Wolkendecke von 18% und null Regenwahrscheinlichkeit. Zusammengefasst verspricht der heutige 29. August 2024 in Port d'Andratx ein exzellentes Wetter, das dazu einlädt, alle Freuden dieses mallorquinischen Paradieses zu genießen.