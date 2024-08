Ein strahlend blauer Himmel, angenehme Temperaturen und gerade genug Brise, um die Sommerhitze erträglich zu machen - das ist die perfekte und erfrischende Mischung, die das Wetter in Santanyí für den 29. August 2024 verspricht. Der Tag erfreut sich idealer Bedingungen für einen perfekten Sommerurlaub auf Mallorca, egal ob Sie am Strand entspannen, den atemberaubenden Parc Natural de Mondragó erkunden oder sich in der bezaubernden Altstadt von Santanyí verlieren möchten.

Die Thermometerwerte für den Tag

Die tiefste Temperatur des Tages beginnt mit angenehmen 23.19ºC am Morgen. Diese steigt dann auf eine sommerliche Höchsttemperatur von 27.96ºC am Tage an. Am Nachmittag können wir eine leichte Abkühlung auf 26.25ºC spüren, während die Nacht mit 24.8ºC ideal für gemütliche Abendveranstaltungen unter freiem Himmel ist.

Das gefühlte Wetter - mehr als nur Zahlen

Aber wie wir alle wissen, ist das gefühlte Wetter manchmal wichtiger als die echten Thermometerwerte. Hier zeigt sich, dass die klimatischen Bedingungen in Santanyí zwar warm, aber niemals unbequem sind. Der Morgen beginnt mit 23.78ºC, tagsüber wird es sich auf 28.39ºC erwärmen, am Nachmittag fühlt sich das Wetter wie angenehme 26.25ºC an, bevor die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 25.42ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - die unsichtbaren Akteure

Der atmosphärische Druck steht bei ruhigen 1016 hPa, was stabiles Wetter anzeigt. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 51% müssen Sie sich keine Sorgen über stickige Luft machen. Für eine willkommene Erfrischung sorgt der Wind mit 6.08m/s aus der Richtung 99º und Böen von bis zu 6.3m/s. Trotz des klaren Himmels decken Wolken nur 3% des Himmels ab, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt glücklicherweise bei 0. Ein perfekter Tag, um die Sonne und das herrliche Wetter auf Mallorca zu genießen!