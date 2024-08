Die Sonne scheint auf Santa Ponsa, nur vereinzelt werden ein paar Wolken am Himmel zu sehen sein. Für den 29. August 2024 können wir ein angenehmes Klima mit Maximaltemperaturen von knapp über 28 Grad Celsius erwarten. Prickelnde Meeresbrisen und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 58% sorgen für extra Frische. Packen Sie also Ihre Sonnenbrille ein und freuen Sie sich auf einen herrlichen Tag auf unserer wunderschönen Insel Mallorca.

Die Temperaturen im Detail

Beginnen wir mit dem Morgen: Hier verzeichnet das Thermometer einen Wert von 23.52ºC. Über den Tag steigt die Temperatur an, wir erwarten am Tag ein Hoch von 27.62ºC. Der Nachmittag bleibt mit 27.06ºC ebenfalls warm, und auch zur Nachtzeit bleibt es bei angenehmen 25.26ºC.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Trotz der bereits warmen Temperaturen könnte es sich dank der Luftfeuchtigkeit und des aus Südost wehenden Winds noch etwas wärmer anfühlen. So kann das morgendliche thermische Gefühl bei 23.91ºC liegen und am Tag werden 28.72ºC erwartet. Am Nachmittag klärt es sich ein wenig auf, aber mit 28.46ºC bleibt es warm gefühlt. Die nächtliche gefühlte Temperatur liegt bei 25.72ºC, was für eine angenehme Nacht sorgt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen sind optimal: Der atmosphärische Druck wird bei 1016 hPa liegen. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 58% hält die Luft frisch und angenehm. Das Highlight des Tages wird der Wind sein, der mit einer Geschwindigkeit von 4.2 m/s aus Richtung 159º weht, begleitet von Böen mit 4.85 m/s. Die Wolkendecke beträgt lediglich 11% und die Wahrscheinlichkeit für Regen ist null, sodass Sonnenhungrigen nichts im Wege steht.

Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie einen weiteren tollen Tag in Santa Ponsa.