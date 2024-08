Bei klarem Himmel und milden Temperaturen empfängt Cala Rajada seine Besucher und Einwohner an einem weiteren paradiesischen Tag im Spätsommer. Die Wetterbedingungen bieten die perfekte Mischung aus Sonnenschein und frischer Brise, mit Schwankungen der Temperaturen zwischen den angenehmen 23.51ºC am frühem Morgen und einer Tageshöchsttemperatur von 26.16ºC. Gehen wir nun tiefgreifender auf die Details ein.

Die Temperaturen in Cala Rajada: Eine frische Brise

Mit einer erwarteten minimalen Temperatur von 23.51ºC am frühen Morgen und einer maximalen Temperatur von 26.16ºC erleben wir einen angenehmen Spätsommertag. Unser Tag verwöhnt uns weiterhin mit mittleren Temperaturen von 25.48ºC am Mittag, die auf 25.87ºC am Nachmittag ansteigen und in der Nacht auf ein erfreuliche 25.14ºC abkühlen.

Gefühlte Temperaturen in Cala Rajada: Wind und Sonnenschein

Die gefühlten Temperaturen werden eine sanfte Erleichterung für jeden sein, der auf der Suche nach einem Rückzug von der sengenden Sommersonne ist. Morgens werden Sie eine gefühlte Temperatur von 24.01ºC bemerken, die über den Tag auf 25.7ºC ansteigt, den Höhepunkt mit 26.39ºC am Nachmittag erreicht und am Abend auf ein komfortable 25.72ºC abfällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Cala Rajadas unsichtbare Helden

Die unsichtbaren Elemente des Wetters - der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind – tragen zu einem angenehmen Tag in Cala Rajada bei. Der Druck wird bei 1017 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit 62% erreicht. Der Wind, unsere natürliche Klimaanlage, wird im Durchschnitt mit 4.98m/s aus der Richtung 107º wehen, mit Böen, die bis zu 5.16m/s erreich könnten. Trotz der minimalen Wolkenabdeckung von nur 2% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0, was den Tag zu einem idyllischen Tag für Aktivitäten im Freien macht.