Das letzte Augustwochenende wird von wechselhaftem Wetter geprägt sein. Nach dem Auftreten eines Regentiefs (DANA) am 15. August, das bereits heftige Unwetter über Mallorca gebracht hatte, zeichnet sich nun ein weiterer Sturm am Horizont der Insel ab.

Laut Miquel Gili, Sprecher der staatlichen Wetterbehörde (Aemet) auf den Balearen, wird die Sturmfront zwar eher nahe der spanischen Halbinsel vorbeiziehen, jedoch könnten einige ihrer Ausläufer die Insel streifen. Bereits ab Freitag könnten in einigen Regionen Mallorcas vereinzelte, mit Saharastaub vermischte Regenschauer auftreten. Am Samstag wird mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 20 bis 30 Prozent gerechnet, wobei sich dieser Trend in den frühen Morgenstunden des Sonntags verstärkt und die Wahrscheinlichkeit auf bis zu 90 Prozent ansteigen könnte.

Im Verlauf des Wochenendes erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für leichte, vereinzelte Niederschläge, die ebenfalls Saharastaub enthalten könnten. Diese Wetterlage könnte am Sonntag in Form von gelegentlichen Gewittern ihren Höhepunkt erreichen, insbesondere über dem Inselinneren und in einigen anderen Gebieten.

Diese atmosphärische Instabilität leitet den Beginn des neuen Monats ein und sorgt für wechselhaftes Wetter, bei dem sich Sonnenschein mit hohen und mittleren Wolkenfeldern abwechselt. Diese Bedingungen lassen, so das Wetteramt, eine Vielzahl meteorologischer Phänomene erwarten.

Die Niederschläge könnten unter anderem von Saharastaub begleitet werden, der in der Bevölkerung als "Schlammregen" bekannt ist. Dieser besondere Regen wäscht den feinen Staub auf den Boden und hinterlässt nach dem Trocknen schlammartige Rückstände auf Oberflächen wie Autos oder Markisen.