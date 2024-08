Gute Nachrichten aus Port de Sóller! An der Playa Can Generós darf seit diesem Dienstag wieder gebadet werden! Das hat das Rathaus der Tramunatana-Gemeinde über die sozialen Netwerke bekannt gegeben.

Der bei vielen Mallorca-Urlaubern besonders beliebte Strand ist zuletzt tagelang für Badegäste gesperrt gewesen. Der Grund dafür waren erhöhte Verschmutzungswerte des Meerwassers, die mittels Laboranalysen festgestellt worden waren. Eine rote Flagge wies Strandgäste zwischen Freitag und Dienstag auf das geltende Badeverbot hin. Die Lokalpolizei sperrte zudem den betroffenen Strandabschnitt mit Flatterband ab.

Nach Darstellung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" handelte es sich bei dem tagelangen Badeverbot um die längste Einschränkung dieser Art in Sóller seit vielen Jahren. Geschäftstreibende in der Gegend wiesen auf die negativen Folgen für ihre Umsätze und für die örtliche Wirtschaft hin. Zahlreiche enttäuschte Badegäste mussten auf andere Strände in der Umgebung ausweichen, entweder auf die Platja d’en Repic am anderen Ende der Bucht, oder auf andere Strände in der Umgebung wie Sa Calobra, die Cala Tuent oder die Cala Deià.

So hatte es in den vergangene Tagen an dem Strand in Port de Sóller ausgesehen.

Als Ursache für die Verunreinigung machte die Gemeindeverwaltung jenes heftige Unwetter aus, das Mitte des Monats über einen Zeitraum von zwei Tagen über Mallorca gewütet hatte. Starke Regenfälle führten damals zu Überschwemmungen, durch die Abwässer und Unrat in die Bucht gespült wurden. Besonders betroffen war der nahegelegene Sa Figuera-Sturzbach, der aus dem Tramuntana-Gebirge in Richtungs Küste führt.

Am Montag ließ die Gemeinde dann eine erneute Wasserprobe durchführen. Diese fiel dann positiv aus, die international gültigen Grenzwerte wurdfen nicht mehr Überschritten undder Strand konnte demnach wieder zum Baden freigegeben werden, wie einem Eintrag auf der Facebook-Seite der Gemeinde zu entnehmen war.