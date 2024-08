Wir begrüßen Sie zu unserem täglichen Wetterbericht aus Sóller, wo uns zum Ende des Augusts ein wenig Abkühlung in Form von leichtem Regen erwartet. Trotz der erwarteten Niederschläge behält die Sonneninsel ihren charakteristischen Charme bei und bietet weiterhin alle Facetten des typischen mallorquinischen Wetters.

Temperaturspektrum des Tages

Die Temperaturen in Sóller zeigen sich für den 30. August von ihrer recht sommerlichen Seite. Mit einer minimalen Temperatur von 22.09ºC am Morgen und einer maximalen Temperatur von 32.09ºC um die Mittagszeit erwartet uns ein warmer Tag. Am Nachmittag können Sie mit angenehmen 29ºC rechnen und auch die Nacht kühlt mit 24.56ºC nur leicht ab.

Das gefühlte Thermometer

Die gefühlte Temperatur spielt eine ebenso entscheidende Rolle in unserem Wetterbericht. Morgens liegt sie bei 22.18ºC, im Laufe des Tages steigt sie auf 30.38ºC und bleibt am Nachmittag bei 29.42ºC. In der Nacht werden Sie Temperaturen um die 24.95ºC verspüren. Dieser Wert soll uns eine realistische Vorstellung davon geben, wie das Wetter tatsächlich empfunden wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 40%. Diese Werte entsprechen den normalen Bedingungen für diese Jahreszeit. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.88 m/s aus Richtung 76º und kann Böen von bis zu 4.93 m/s erreichen. Die Wolkendecke liegt bei etwa 99% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 20%.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Sóller. Trotz des leichten Regens lassen Sie sich den Tag nicht vermiesen. Die Schönheit der balearischen Insel wird den kleinen Schauer schnell vergessen lassen!