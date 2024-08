In der malerischen Hafenstadt Alcúdia auf unserer geliebten Ferieninsel Mallorca erwartet uns am 30. August 2024 ein Wetterbild, das geprägt ist von bedecktem Himmel. Der Kreislauf der Temperaturen vollzieht sich dabei in einem recht gemäßigten Rahmen, ideal für ausgedehnte Spaziergänge entlang der antiken Stadtmauer oder ein entspanntes Flanieren durch die malerischen Gassen. Ob nun am Morgen, am Tag, am Nachmittag oder in der Nacht, die Temperaturen bleiben angenehm, wie für einen Spätsommertag typisch.

Temperaturen im Detail Die erwarteten Grade bewegen sich im Laufe des Tages zwischen einem Minimum von 23.4ºC und einem Maximum von 28.86ºC. Die frühen Morgenstunden beginnen mit milden 23.47ºC, doch mit dem Vorrücken des Tages steigt die Quecksilbersäule auf angenehme 27.98ºC. Am Nachmittag ändert sich nicht viel daran mit einer Temperatur von 27.7ºC und der Abend kühlt schließlich auf moderate 25.13ºC ab. Gefühlte Temperaturen Auch das thermische Gefühl spielt eine bedeutende Rolle in unserer Wetterwahrnehmung. Am besagten Tag werden wir morgens ein Gefühl von 23.94ºC empfinden, während die Empfindung am Tag sich etwas auf 29.1ºC erhöht. Der Nachmittag bietet eine leichte, aber kaum spürbare Thermik mit gefühlten 29.32ºC und nach der Dämmerung nimmt das Wärmeempfinden auf 25.74ºC ab. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wir beenden unseren Wetterbericht mit einem Blick auf weitere atmosphärische Bedingungen. Der atmosphärische Druck ist mit 1016 hPa im normalen Bereich. Eine moderate Luftfeuchtigkeit von 57 Prozent sorgt für ein angenehmes Luftraumgefühl, wobei die Bewölkung trotz einer Decke von 100 Prozent nicht mit Regen einhergeht. Nicht zuletzt wird Alcúdia von einem leichten Wind umweht. Die Windgeschwindigkeit beträgt durchschnittlich 5.98m/s und weht in die Richtung von 102 Grad. Böen erreichen kurzzeitig Geschwindigkeiten von bis zu 5.9m/s, jedoch ohne Ausmaße, die zur Sorge bereiten könnten. Letztendlich wird der 30. August 2024 in Alcúdia trotz der verhangenen Wolkendecke ein durchaus erfreulicher Tag sein, an dem nichts gegen die Nutzung der zahlreichen Freizeitmöglichkeiten spricht.