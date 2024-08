Der Himmel über Port d'Andratx wird am 30. August 2024 laut unserer neuesten Prognose von einer makellosen Wolkendecke bedeckt sein, obwohl sich kein Regen in Sicht befindet. Doch lass dich nicht von den Wolken abschrecken. Es wäre ein perfekter Tag, um die natürliche Schönheit dieses malerischen Hafens zu genießen, unterbrochen durch kühle Brisen, die durch die Gegend strömen.

Detaillierte Informationen über die Temperaturen

Beginnen wir mit den zu erwartenden Temperaturen. Die minimale Temperatur wird voraussichtlich bei angenehmen 24.61ºC liegen, während sich die maximale Temperatur auf bis zu 27.58ºC steigern wird. Der Tag beginnt mit erfrischenden 24.62ºC am Morgen. Mit der Fortsetzung des Tages erwarten wir dann eine Maximierung der Temperatur auf 27.35ºC. Am späten Nachmittag werden es gemütliche 27.45ºC sein und nach Sonnenuntergang werden 26.24ºC erwartet.

Auf das thermische Gefühl kommt es an

Aber wie wird es sich wirklich anfühlen ? Nun, am Morgen könnten Sie ein thermisches Gefühl von etwa 25.02ºC bemerken. Der Tag bringt dann ein angenehmeres Empfinden mit sich, mit gefühlten 28.45ºC, welches sich am Nachmittag auf 29.23ºC steigert - das wäre die höchste gefühlte Temperatur des Tages. Spät in der Nacht coolt es auf 26.24ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Alles, was Sie wissen müssen

Zur Ergänzung unserer Wettervorhersage hier noch weitere wichtige Informationen: Bei einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 59% kann man nicht anders, als sich erfrischt zu fühlen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.55m/s aus Richtung 59º wehen und Böen von bis zu 4.3m/s erreichen. Auch wenn der Himmel mit Wolken bedeckt ist, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit an diesem Tag bei null.