Es wird erwartet, dass das Wetter in Santanyí auf Mallorca am 30. August 2024 überwiegend bewölkt sein wird, mit angenehmen Temperaturen, die eine minimale Marke von 23.9ºC erreichen. Das Thermometer könnte im Laufe des Tages bis auf 28.11ºC klettern. Die Luftfeuchtigkeit und der atmosphärische Druck halten sich in moderaten Bereichen, während sich der Wind spürbar, aber keineswegs hektisch zeigt. Kommen Sie mit uns auf eine detailliertere Reise durch den Wetterverlauf dieses Tages.

Temperaturen: Freundlich für alle Aktivitäten Die Temperaturen für den Tag verlaufen in einem für die Jahreszeit typischen Rahmen. Der Morgen beginnt mit frischen 23.9ºC, steigt bis zum Tag auf beträchtliche 27.92ºC und sinkt am Nachmittag ein wenig auf 26.61ºC ab. Nach Einbruch der Nacht erwartet uns eine Temperatur von 25.21ºC, was die Durchführung nächtlicher Aktivitäten an der offenen Luft ermutigt. Gefühlte Temperaturen: Etwas wärmer als es scheint Die gefühlten Temperaturen weichen ein wenig von den tatsächlichen ab, sodass das Thermometer morgens 24.38ºC, tagsüber 29.23ºC, nachmittags 26.61ºC und nachts 25.88ºC zeigt. Das ist gerade genug Wärme, um in der Sonne zu liegen und gleichzeitig frisch genug, um sich während des Tages zu bewegen und die Insel zu erkunden. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein ziemlich ruhiger Tag Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1016 hPa mit einer Luftfeuchtigkeit von 59 Prozent. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.23m/s aus Richtung 94º, wobei die Böen bis zu 8.06m/s erreichen könnten. Die Bewölkung beträgt 82 Prozent, was für weitere Abkühlung sorgt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent, also braucht man keinen Regenschirm zu packen. Insgesamt könnte Santanyí ein idealer Ort für Ausflüge, Wanderungen oder entspannte Tage am Strand an jenem Tag sein. Trotz der Bewölkung, erwarten wir keine Verschlechterung des Wetters oder gar Niederschläge.